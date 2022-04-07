Мы ожидаем большой битвы за Донбасс – НАТО

В Альянсе понимают необходимость безотлагательной поддержки Украины

Россия готовится к "большой битве за Донбасс", но президент Владимир Путин не отказался от своего плана по установлению контроля над всей Украиной. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, на брифинге в Брюсселе.

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Он отметил, что проще всего закончить эту войну можно, отведя российские войска и начав серьезные дипломатические переговоры.

"Но мы должны быть реалистами, и нет никаких признаков того, что президент Путин изменил свою основную цель – контроль над Украиной и достижение значительных военных побед на поле боя", - сказал Столтенберг.

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Генсек НАТО подчеркнул, что признаков отказа России от дальнейшего наступления нет, а есть только перегруппировка сил для возобновления наступления на востоке Украины.

"И мы ожидаем большого сражения на Донбассе, большого русского наступления. Именно поэтому союзники сегодня отметили необходимость безотлагательно оказать дополнительную помощь Украине", - добавил генсек.

Напомним, Кулеба заявил, что битва за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну. Российские оккупанты планируют начать наступление в Донецкой и Луганской областях.

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