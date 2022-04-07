Европарламент призвал к полному эмбарго на энергоресурсы РФ

Европейские политики призывают наказать РФ и поддержать Украину

Европейский парламент потребовал немедленно ввести полное эмбарго на российские нефть, газ, уголь и ядерное топливо. Резолюцию поддержало подавляющее большинство европарламентариев. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Читайте также: В НАТО признали законность поставок наступательного оружия Украине

В резолюции высказывается возмущение по поводу зверств вооруженных сил России в Украине и требование привлечь к ответственности виновных в совершении военных преступлений.

Также депутаты Европарламента призвали вести "немедленное полное эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа".

В резолюции содержится призыв к лидерам ЕС исключить Россию из "Большой двадцатки" и других организаций, таких как Совет ООН по правам человека, Интерпол, Всемирная торговая организация, ЮНЕСКО и других.

Читайте также: Венгрия отказалась вводить санкции против газа и нефти из РФ

Также европарламентарии призвали ввести другие секторальные и персональные санкции против России и Беларуси, а также предоставить больше военной помощи Украине.

Отмечается, что документ поддержали 513 парламентариев. Воздержались 19, против голосовали 22.

Напомним, в Европарламенте прогнозируют сжатые сроки рассмотрения заявки Украины. Глава Европарламента пообещала, что Украину признают кандидатом на вступление в ЕС быстро и официально.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.