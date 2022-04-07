Мэру Днепра пришлось оправдываться за совет уезжать из города

После утреннего брифинга мэра в Днепре началась легкая паника, но "виноваты" оказались журналисты

Мэр Днепра Борис Филатов вынужден был оправдываться из-за своих призывов к женщинам и старикам эвакуироваться из города. Своим заявлением он здорово напугал горожан.

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"Панику отставить. (…) Со второго дня войны, из каждого утюга, и уже раз сто, я сказал своё ЛИЧНОЕ мнение, что в условиях постоянных ракетных обстрелов, женщинам, детям, старикам лучше побыть в более спокойных местах", - написал он у себя в Фейсбук.

Филатов подчеркнул, что, как мэр города, он не может объявить официальную эвакуацию, поскольку такое решение находится в компетенции государства, а не местных властей. Свои же слова градоначальник призывает расценивать как рекомендацию для тех, у кого есть родственники на западе Украины или просто есть возможность.

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"Я говорил об этом 100 раз, но почему-то именно в 101 раз журналистов решило бомбануть и они устроили вакханалию на всю страну", - посетовал мэр.

Также он отметил, что сегодня Днепр стал транзитным гуманитарным хабом для беженцев с Харьковщины, Донбасса и Приазовья.

"Но я честно обратился ко всем беженцам, что с таким наплывом людей Днепр может не справиться", - заявил Филатов и призвал их не задерживаться в городе, а ехать на запад или хотя бы в область.

Напомним, ранее мы писали, что мэр Днепра посоветовал женщинам, детям и старикам выехать на запад. Мэр предупредил, что апрель будет очень горячим.

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