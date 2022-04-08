Украина получит от США 12 тыс ПТРК, 50 млн патронов и сотни БПЛА
Украина получит от США новую помощь для борьбы с полномасштабным российским вторжением. В том числе, это будут 12 тыс ПТРК, 50 млн патронов и сотни беспилотников. Список военной помощи появился на сайте Пентагона.
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Так, американские союзники передадут на нужны ВСУ:
- свыше 5 000 ПТРК Javelin
- свыше 1 400 зенитных комплексов Stringer
- больше 7 000 других противотанковых систем
- сотни тактических беспилотников Switchblade
- свыше 7 000 единиц стрелкового оружия
- более 50 000 000 патронов
- 45 000 комплектов касок и бронежилетов
- ракетные системы с лазерным наведением
- беспилотные воздушные системы Puma
- 4 радара слежения за беспилотными авиационными и противоартиллерийскими комплексами
- 4 противоминометные радиолокационные системы
- приборы ночного видения, тепловизоры и оптику
- бронированные машины
- тактические защищенные системы связи
- коммерческие услуги спутниковой связи
- медицинские принадлежности
- снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов.
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Указывается, что в общем обязательства США по военной помощи Украине составляет свыше $2,4 млрд за время работы администрации Джо Байдена, а с начала полномасштабного российского вторжения - $1,7 млрд.
Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз выделит еще 500 млн евро на военное оборудование для Украины.
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