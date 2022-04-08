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Украина получит от США 12 тыс ПТРК, 50 млн патронов и сотни БПЛА

Общая сумма помощи, оказанная Вашингтоном при администрации Джо Байдена, составляет более $2,4 млрд.
Украина получит от США 12 тыс ПТРК, 50 млн патронов и сотни БПЛА
Флаг США / unsplash.com

Украина получит от США новую помощь для борьбы с полномасштабным российским вторжением. В том числе, это будут 12 тыс ПТРК, 50 млн патронов и сотни беспилотников. Список военной помощи появился на сайте Пентагона.

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Так, американские союзники передадут на нужны ВСУ:

  • свыше 5 000 ПТРК Javelin
  • свыше 1 400 зенитных комплексов Stringer
  • больше 7 000 других противотанковых систем
  • сотни тактических беспилотников Switchblade
  • свыше 7 000 единиц стрелкового оружия
  • более 50 000 000 патронов
  • 45 000 комплектов касок и бронежилетов
  • ракетные системы с лазерным наведением
  • беспилотные воздушные системы Puma
  • 4 радара слежения за беспилотными авиационными и противоартиллерийскими комплексами
  • 4 противоминометные радиолокационные системы
  • приборы ночного видения, тепловизоры и оптику
  • бронированные машины
  • тактические защищенные системы связи
  • коммерческие услуги спутниковой связи
  • медицинские принадлежности
  • снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов.

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Указывается, что в общем обязательства США по военной помощи Украине составляет свыше $2,4 млрд за время работы администрации Джо Байдена, а с начала полномасштабного российского вторжения - $1,7 млрд.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз выделит еще 500 млн евро на военное оборудование для Украины.

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