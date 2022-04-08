Украина получит от США 12 тыс ПТРК, 50 млн патронов и сотни БПЛА

Общая сумма помощи, оказанная Вашингтоном при администрации Джо Байдена, составляет более $2,4 млрд.

Украина получит от США новую помощь для борьбы с полномасштабным российским вторжением. В том числе, это будут 12 тыс ПТРК, 50 млн патронов и сотни беспилотников. Список военной помощи появился на сайте Пентагона.

Читайте также: В Украине отменили весенний призыв срочников

Так, американские союзники передадут на нужны ВСУ:

свыше 5 000 ПТРК Javelin

свыше 1 400 зенитных комплексов Stringer

больше 7 000 других противотанковых систем

сотни тактических беспилотников Switchblade

свыше 7 000 единиц стрелкового оружия

более 50 000 000 патронов

45 000 комплектов касок и бронежилетов

ракетные системы с лазерным наведением

беспилотные воздушные системы Puma

4 радара слежения за беспилотными авиационными и противоартиллерийскими комплексами

4 противоминометные радиолокационные системы

приборы ночного видения, тепловизоры и оптику

бронированные машины

тактические защищенные системы связи

коммерческие услуги спутниковой связи

медицинские принадлежности

снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов.

Читайте также: ПВО будет сбивать самолеты РФ, направляющиеся в Приднестровье

Указывается, что в общем обязательства США по военной помощи Украине составляет свыше $2,4 млрд за время работы администрации Джо Байдена, а с начала полномасштабного российского вторжения - $1,7 млрд.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз выделит еще 500 млн евро на военное оборудование для Украины.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.