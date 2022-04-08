Украина получила от Австралии бронетранспортеры на $38 млн

Таким образом страна отреагировала на просьбу Владимира Зеленского о помощи.

Украина получила от Австралии бронетранспортеры Bushmaster в количестве 20 единиц. Их стоимость составляет $38 млн. Об этом сообщил украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко на своей странице в Facebook.

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"По приглашению Министра обороны Питера Даттона и в присутствии генерал-майора Скотта Винтера, руководителя сухопутных войск, стал свидетелем передачи техники Украине… Исторический момент", - говорит посол.

По его словам, как подсчитали специалисты по вопросам национальной безопасности Австралии, за всю историю страны это было самым быстрым решением о выделении военной помощи.

Фото бронетранспортеров / facebook.com/vasyl.myroshnychenko

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Мирошниченко напомнил, что 31 марта президент Владимир Зеленский обратился к парламенту с речью и попросил бронетранспортеры. Уже на следующее утро премьер-министр Скотт Моррисон заявил о готовности помочь Украине. По украинскому времени это произошло в один день.

Во время общения с дипломатом, глава австралийского Минобороны указал, что сотрудничеством с Украиной очень и своей помощью гордятся в австралийском правительстве.

Фото бронетранспортеров / facebook.com/vasyl.myroshnychenko

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит от США 12 тыс ПТРК, 50 млн патронов и сотни беспилотников.

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