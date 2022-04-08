Вопрос Крыма могут вынести "за скобки" ради окончания войны — Подоляк

Это произойдет, если полуостров станет препятствием для подписания мирного договора.

Вопрос временно оккупированного Крыма украинская сторона может вынести "за скобки" ради того, чтобы война с РФ была закончена и стороны подписали реальный мирный документ. Но конечное решение будет оставаться за президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил советник главы Офиса президента и участник мирных переговоров Михаил Подоляк, передает "РБК-Украина".

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По его словам, все вопросы территориальной целостности решает только президент Владимир Зеленский. Он неоднократно высказывал свою позицию, что Крым является незыблемой частью Украины, и все остальные территории — это Украина.

Такими словами Подоляк ответил о готовности вынести вопрос Крыма "за скобки", если он будет препятствием для мирного договора.

Переговорщик подчеркнул, что некоторые вопросы можно выносить в отдельные переговорные позиции.

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Принципиальным для Украины является завершение войны с реальной формулой безопасности, чтобы в будущем она не допустила таких войн в Украине.

"Мы хотим точно знать, сколько стран будут с нами с первого дня, в случае чего, а не ждать 72 часа, пока мы прекратим существовать. Мы не перестали существовать 43 дня и не перестанем еще тысячи лет, сколько нужно украинской цивилизации", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, ранее у президента Турции рассказали, когда будет прорыв в переговорах Украина-Россия.

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