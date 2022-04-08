Почему попытки создать новые "республики" не сработают: Ответ Подоляка

Оккупанты жили в иллюзии, что 80-90% украинцев будут встречать их с цветами, говорит политик.

Советник главы Офиса президента и участник мирных переговоров с РФ Михаил Подоляк объяснил, почему попытки создания новых незаконных "народных республик" на территории Украины больше не сработают. Захватчикам не получится получить поддержку этих идей. Слова Подоляка передает "РБК-Украина".

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Так, проблема россиян заключается в том, что они остались жить в 2014 году. Тогда Украина была в тяжелой ситуации и противнику удалось захватить Крым и часть Донбасса, создав там, по сути, криминальные анклавы.

"Надо быть абсолютно оторванным от реального мира, чтобы думать (а они искренне так думали), что тут 80-90% будут встречать их с цветами. Они в этой иллюзии жили и частично продолжают жить. Они не понимают, что их ненавидят", - говорит политик.

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По его словам, особенно оккупантов ненавидят на юге и востоке страны, где они бомбили города.

Кроме того, на временно захваченных территориях большинство граждан ненавидят россиян.

"И все их попытки устроить какие-то анклавные вещи, какие-то "ХНР", они натыкаются на то, что они там находят два-три интеллектуальных инвалида, моральных уродца, которые соглашаются на фейковые должности и что-то подобное. Все это не будет работать", - отмечает Подоляк.

Он подчеркивает, что различные незаконные "референдумы" и попытки оккупантов завезти рублевую массу не будет влиять ни на что.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам Подоляка, вопрос Крыма могут вынести "за скобки" ради подписания мирного договора с РФ.

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