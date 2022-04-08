Оккупанты за день 48 раз обстреляли Харьков, 15 раненых – глава ОВА
Российские войска за минувшие сутки, 7 апреля, 48 раз обстреляли Харьков и его пригороды. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, оккупанты наносили удары по Харькову и его пригородам из минометов, танков, артиллерии и реактивных систем залпового огня.
По предварительным данным, в результате обстрелов ранения получили 15 человек. Количество жертв и пострадавших уточняется.
Между тем, по данным Генштаба ВСУ, российские войска продолжают блокировать Харьков и пытаются наступать в районе города Изюм. Из Барвенково и Лозовой проводится эвакуация мирных жителей, но этому мешают обстрелы российских оккупантов.
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Нужно отметить, что российские оккупанты сейчас концентрируют свои войска на Донбассе, чтобы начать наступление с целью выхода на государственные границы Донецкой и Луганской областей.
Ранее сообщалось, что в Киеве обезвредили группу информаторов спецслужб РФ.
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