Россияне закончили подготовку к битве за Донбасс, — Гайдай

В это же время противник постоянно пытается совершать наступление.

Российские оккупанты закончили подготовку к большой битве за Донбасс. В Луганской и Донецкой областях уже активизировались бои. Об этом в рамках телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Читайте также: Битва за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну - Кулеба

"Мы чувствуем окончание подготовки к тому массивному прорыву, к тому великому сражению, которое будет на Луганщине и Донетчине", - говорит политик.

По его словам, враг постоянно предпринимает попытки прорвать линию обороны по ряду направлений. Например, вчера, 7 апреля, с 04:00 было сражение в Рубежном. Однако оно для украинских военных закончились хорошо. ВСУ подбили несколько танков российских оккупантов, БТР и уничтожили около 50 человек.

Читайте также: Мы ожидаем большой битвы за Донбасс – НАТО

Гайдай подчеркивает, что враг хочет выйти на географические границы и занять обе области. На этом фоне он использует тяжелое вооружение и атакует жилые массивы.

Напомним, ранее участник мирных переговоров с РФ и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему попытки создать новые незаконные "республики" на территории Украины больше не сработают.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.