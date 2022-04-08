Украина не позволит снять санкции с РФ по щелчку пальца – ОП

Россия должна заплатить высокую цену за вторжение в Украину

Украина не допустит быстрой отмены санкций, введенных западным миром против России за полномасштабное вторжение. Нападение на Украину должно иметь немыслимую цену для РФ. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, вопрос санкций против России в Украине курирует глава Офиса президента Андрей Ермак, который создал для этого целую рабочую группу. Подоляк заверил, Ермак "точно не позволит по щелчку пальцев отменить какие-то санкции".

"Это принципиальный вопрос, что за такой варварский способ ведения войны цена должна быть немыслимой, и она должна нарастать. Поэтому наши Вооруженные Силы и санкции – это ключевой инструмент для того, чтобы Россию поставить на место", - заявил Подоляк.

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При этом он заверил, что работа над введением новых санкций продолжается. Если ранее Запад "очень инертно" подходил к вопросу санкций, то теперь этим вопросом занимается большая международная группа, которая изучает их эффективность и рекомендует какие-то из них усилить или внедрить новые.

"Для нас ключевые санкции – это прямые и непрямые эмбарго. Нефть и газ с одной стороны и закрытые порты с другой стороны, и дополнительные наложенные санкции на два ключевых банка – Сбербанк и Газпромбанк, через которые РФ сегодня получает платежи по тем же энергоносителям", - рассказал Подоляк.

Напомним, Подоляк заявил, что попытки оккупантов создать новые "республики" не сработают. Оккупанты жили в иллюзии, что 80-90% украинцев будут встречать их с цветами.

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