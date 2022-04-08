Украине нужно современное оружие, а не старое советское – Резников

Глава Минобороны подробно объяснил, что сегодня нужно Украине для обороны

Сегодня украинской армии требуется современное НАТОвское оружие, а не устаревшее советское. Об этом говорится в заявлении министра обороны Алексея Резникова, которое опуликовала пресс-служба ведомства.

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Он отметил, что раньше Украина просила у партнеров оружие советского производства, поскольку украинские военные хорошо с ним знакомы и могут сразу применить на поле боя. Этот аспект был критичен в первы дни войны. Однако советского оружия осталось не так много, оно часто находится в плохом состоянии и к нему не всегда достаточно боеприпасов.

"Техники, изготовленной по стандартам НАТО, достаточно и она снабжена боеприпасами. Скажем, артиллерия калибра 155-мм используется в разных странах. Не будет дефицита снарядов как для советских систем. Это будет не краткосрочное, а системное решение", - заявил Резников.

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Кроме того, этим оружием обладает больше стран, и они смогут передать его Украине разными способами.

"Украинские военные очень быстро овладеют новым оружием. Они уже показали, что способны очень эффективно использовать западные комплексы в боевых условиях. Доказательство этому – потери врага", - подчеркнул глава Минобороны.

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По его словам, сегодня Украине в первую очередь нужны системы ПВО, боевые самолеты, дальнобойное оружие (тактические ракеты, РСЗО и тяжелая артиллерия), противокорабельные ракеты, чтобы уничтожить вражеский флот и деблокировать порты на Черном море, танки и бронетехника, разведывательные и ударные беспилотники.

Напомним, Украина получит от США 12 тыс ПТРК, 50 млн патронов и сотни БПЛА. Общая сумма помощи, оказанная Вашингтоном при администрации Джо Байдена, составляет более $2,4 млрд.

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