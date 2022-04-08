Прощаются с родными: Солдат РФ назвал два пути из Украины

Российские оккупанты призывают жен не отправлять детей в армию.

СБУ перехватила очередной разговор одного из солдат РФ с супругой. Он прощался и заявлял, что из Украины можно выехать только раненым, или погибшим. Телефонный разговор передает пресс-служба правоохранителей.

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Так, оккупант жалуется, что из его роты осталось только 10 человек. А командование не хочет отправить их домой.

"После 1 числа я понял, что ничего не будет… У нас два пути: либо 200-м, либо 300-м вернуться домой", - говорит он.

Жена со слезами в голосе отвечает, мол муж говорил, что будет все хорошо и "они победят".

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"Больше нет… Не слушайте новости и не смотрите", - заявляет оккупант.

Затем он озвучивает свою волю на случай смерти. Он просит супругу сделать так, чтобы его 6-летний сын в будущем не пошел в российскую армию. Военный даже просит задействовать "дядю Гену", мол это последнее, чего он хочет.

Напомним, ранее сообщалось, что Под Изюмом оккупанты убили и сожгли трех мирных жителей.

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