Глава Харьковской ОВА о ситуации в городе: Это уничтожение, это не "освобождение"

Олег Синегубов отметил опасность для харьковчан, однако считает, что Кремлю не удастся зайти в город.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о ситуации в областном центре. По его мнению, россиянам не удастся захватить Харьков, однако это не исключает опасности для жизни мирных жителей. Об этом политик рассказал изданию Liga.net.

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Синегубов опроверг излюбленное россиянами слово "освобождение", которым они называют геноцид украинского народа. По словам губернатора, рашисты уничтожают Харьков. Однако ВСУ блокирует все их попытки прорвать оборону.

“42 дня мы находимся в обороне Харькова и своих позиций не сдаем. Наши вооруженные силы делают все возможное, чтобы этого не произошло при любых обстоятельствах. Все, что они сейчас делают с Харьковом, шокирует цивилизованный мир. Это уничтожение, это не "освобождение", как они называют свою так называемую спецоперацию. Мы понимаем, что враг так просто не отступит. Но все попытки ВСУ оперативно блокируют. Мы готовы защищать, пока не выгоним оккупантов туда, откуда они пришли. Наши ВСУ показывают впечатляющие результаты. Я не могу сказать, что все харьковчане находятся в безопасности, учитывая непрогнозируемые обстрелы оккупанта. И они не направлены на уничтожение военной инфраструктуры. Это исключительно против мирного населения, чтобы люди были деморализованы," - сообщил Синегубов.

Также глава ОВА подчеркивает, что россияне проиграли битву за Харьков и несут ощутимые потери. Однако к любым вариантам событий, в том числе попыткам РФ пойти на Харьковщину большими силами, область готова.

"В то же время мы констатируем, что битву за Харьков они уже проиграли. Они понесли здесь довольно большие потери и понимают: даже если они большими силами попытаются не то что взять, а хотя бы оккупировать Харьков — они терпят серьезные потери. И это может поставить под сомнение их дальнейшие планы по продвижению по территории Донбасса," - отметил Олег Синегубов.

Ранее мы писали, что пропагандисты намекали на удар по Краматорску. В телеграм-канале поклонников рашистов появилась запись ночью, чтобы жители не приходили на вокзалы Славянска, Краматорска. Новость на РИА, которое контролируется Кремлем, вовсе была запланирована заранее и выложена по таймеру - раньше, чем об этом начали писать всевозможные каналы информации.