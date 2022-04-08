В Сети показали, как выглядит Гостомель после оккупации

Всю Киевскую область освободили от российской армии 2 апреля.

Некогда красивый мирный город Гостомель выглядел совсем иначе. На территории города находился аэродром "Антонов", на котором стоял флагман авиации Украины - легендарный Ан-225 "Мрия". Однако теперь самолет уничтожен россиянами, а город превратился в руины. Фоторепортаж показал телеграм-канал "Оперативный ВСУ".

Гостомель после освобождения. / t.me/operativnoZSU

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Теперь на улицах Гостомеля самодельные могилы и кресты. В городе шли активные бои, он стал одной из горячих точек полномасштабной войны. Рашисты издевались над мирными жителями, занимались мародерством, уничтожали инфраструктуру и жилые дома.

Гостомель после освобождения. / t.me/operativnoZSU

Гостомель после освобождения. / t.me/operativnoZSU

Гостомель после освобождения. / t.me/operativnoZSU

Гостомель после освобождения. / t.me/operativnoZSU

Гостомель после освобождения. / t.me/operativnoZSU

Гостомель после освобождения. / t.me/operativnoZSU

Гостомель после освобождения. / t.me/operativnoZSU

Отметим, что российские войска полностью освободили Киевскую область 2 апреля. Весь мир ужаснулся от того, что происходило в Буче под оккупацией. Однако украинские политики констатируют, "Бучи" ждут нас во всех оккупированных населенных пунктах.

Ранее мы писали, что в Киеве хотят переименовать 5 станций метро. С таким предложением в мэру обратился начальник Киевского метрополитена. По словам Брагинского, стоит переименовать те станции, которые связаны с историей России и Беларуси.