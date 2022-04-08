В Сети показали, как выглядит Гостомель после оккупации
Некогда красивый мирный город Гостомель выглядел совсем иначе. На территории города находился аэродром "Антонов", на котором стоял флагман авиации Украины - легендарный Ан-225 "Мрия". Однако теперь самолет уничтожен россиянами, а город превратился в руины. Фоторепортаж показал телеграм-канал "Оперативный ВСУ".
Читайте также: В "Антонов" рассказали, сколько самолетов уничтожили россияне - фотоТеперь на улицах Гостомеля самодельные могилы и кресты. В городе шли активные бои, он стал одной из горячих точек полномасштабной войны. Рашисты издевались над мирными жителями, занимались мародерством, уничтожали инфраструктуру и жилые дома.
Отметим, что российские войска полностью освободили Киевскую область 2 апреля. Весь мир ужаснулся от того, что происходило в Буче под оккупацией. Однако украинские политики констатируют, "Бучи" ждут нас во всех оккупированных населенных пунктах.
Ранее мы писали, что в Киеве хотят переименовать 5 станций метро. С таким предложением в мэру обратился начальник Киевского метрополитена. По словам Брагинского, стоит переименовать те станции, которые связаны с историей России и Беларуси.