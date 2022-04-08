В Киеве хотят переименовать 5 станций метро

Глава метрополитена столицы рассматривает названия тех станций, которые связаны с историей РФ и Беларуси.

В Киеве рассматривают переименовать пять станций метро, которые связаны с историей России и Беларуси. С таким предложением выступил начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский в Фейсбуке.

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Брагинский предложил мэру Киева Виталию Кличко переименовать "Дружбу народов", "Площадь Льва Толстого", "Берестейская", "Минская", "Героев Днепра". В особенности название первой станции глава метрополитена столицы выделил отдельно.

"Наши люди укрываются на "Дружбы народов", пока эта так называемая "дружба народов" убивает их земляков, соседей, родственников и уничтожает нашу страну. Такого быть не может. "Площадь Льва Толстого", "Берестейская", "Минская", "Героев Днепра" – туда же!" - выступил с предложением Виктор Брагинский.

Станция метро "Героев Днепра". / t.me/kievmap

Начальник Киевского метрополитена уверен, что соответствующие органы выберут достойные названия, которые увековечат украинских героев.

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