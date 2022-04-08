Еврокомиссия дала Украине грант в 120 млн евро

Деньги переданы в качестве безвозмездной и безвозвратной помощи.

В рамках общего пакета чрезвычайной финансовой помощи Еврокомиссия дала Украине грант в размере 120 млн евро. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

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Отмечается, что деньги переданы на безвозвратной и безвозмездной основе. Их направят в общий фонд государственного бюджета для финансирования самых актуальных расходов Украины.

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Речь идет, в том числе, о расходах, которые связаны с функционированием критической инфраструктуры, сектором безопасности и расходах, которые связаны с обеспечением гарантированной социальной защиты граждан.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС ввел новые санкции против РФ за зверства в Буче и других городах. Был запрещен российский уголь, автомобильные перевозки и были закрыты порты для российских кораблей.

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