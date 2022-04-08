ЕС ввел новые санкции за Бучу: Запретили уголь, перевозки и закрыли порты
Евросоюз ввел новые санкции против РФ после зверств, совершенных в Буче и других украинских городах под временной российской оккупацией. В том числе, был запрещен уголь из РФ, перевозки по территории ЕС и закрыты все порты для российских кораблей. Об этом сообщает Совет ЕС.
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Указывается, что новый пакет санкций направлен на усиление давления на экономику и правительство РФ, а также ограничение ресурсов Москвы для ведения войны против Украины.
"Эти санкции были приняты после зверств, совершенных российскими вооруженными силами в Буче и других местах, находящихся под российской оккупацией", - говорит глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Он называет цель санкций — остановка бесчеловечного, агрессивного и безрассудного поведения российских оккупантов, а также дать понять Кремлю, что его агрессия обходится дорого.
Что вошло в пятый пакет санкций против РФ:
- запрет на покупку, импорт и передачу российского угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС с августа 2022 года
- запрет на российские и белорусские автоперевозки по странам ЕС. Это касается и транзита, но не касается пшеницы, пищевых, медицинских, сельскохозяйственных и фармацевтических грузов.
- запрет на доступ в порты российским кораблям
- запрет на экспорт авиатоплива, высокотехнологичной электроники, квантовых компьютеров, программного обеспечения; запрет на импорт древесины, алкоголя, морепродуктов, удобрений, цемента.
- запрет компаниям РФ участвовать в госзакупках в странах ЕС, запрет финансовой поддержки любых госорганов РФ, депозитов, криптокошельков, продаж ценных бумаг
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Также введены санкции против компаний, чья продукция сыграла роль в войне с Украиной, основных бизнесменов, олигархов, чиновников, пропагандистов и членов семей лиц под санкциями.
Вместе с этим был введен полный запрет на операции с 4 основными банками РФ, доля которых в российском банковском секторе составляет 23%.
Напомним, ранее сообщалось, что ЕС ввел санкции против дочерей Путина.
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