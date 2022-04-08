Арестович: Новые столкновения России и Украины неизбежны

Советник главы ОП отмечает, что вне зависимости от руководства РФ, будет еще 2-3 столкновения в ближайшие 10-13 лет.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сделал новый прогноз на взаимоотношения Украины и России. По словам аналитика, новые столкновения неизбежны - вне зависимости от власти РФ. По его прогнозам, будет еще 2-3 столкновения до 2032-2035 годов.

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Арестович отмечает, что у россиян будут возникать все новые и новые претензии.

"Это будет операция меньшего масштаба, посвященная, например, отрезанию нас от Азовского моря окончательно, либо захвату Харькова, либо выходу на границы так называемых "Л/ДНР" в административных проекциях, которые они признали накануне войны," - заявил советник главы ОП.

Алексей Арестович подчеркнул, что претензии будут возникать, пока Украина не решится забрать наследие Киевской Руси.

"Претензии будут возникать снова и снова, пока мы на метаисторическом уровне это не решим и не заберем наследие Киевской Руси, или пока не выстроим цепочку, где русы III века и XXVI века – это мы, украинцы," - отметил политолог.

Ранее мы писали, что Песков повторил, что российско-украинская война закончится в скором будущем. Однако по его словам, армия РФ продолжает пытаться продвинуться в захвате территорий Украины.