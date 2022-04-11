Оккупанты уничтожили всю инфраструктуру Луганщины, - Гайдай

У них есть информаторы, наводящие огонь на склады с продуктами и магазины с людьми, говорит он.

Российские оккупанты уничтожили буквально всю инфраструктуру Луганской области, обстреливая регион. Об этом сообщил глава местной ОВА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

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Так, Гайдай информирует, что атака под Золотым была отбита. Противник обстрелял каждый город Луганщины. Уцелевших объектов критической инфраструктуры и какой-либо другой инфраструктуры в регионе просто не осталось.

"Знают ли об этом россияне? Да, у них есть информаторы, которые наводят огонь на магазины с людьми и склады с продуктами. Поэтому каждый обстрел жилого фона — целенаправленный теракт. "Русский мир", который оставляет без жилья. Россияне штурмовали район Золотого — отошли и начали стрелять по домам", - пишет Гайдай.

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Он отметил, что были повреждены частные и многоэтажные дома в Лисичанске, Северодонецке, Кременной и Золотом. А у Кременной также горели гектары сухой травы.

В Северодонецке россияне разрушили частную клинику и школу, а в Золотом — спортивный объект.

Фото уничтоженной техники врага / t.me/luhanskaVTSA

Также Гайдай напомнил, что в зоне ООС за сутки ВСУ отбили четыре атаки оккупантов, уничтожив их технику, вооружение, живую силу и вертолеты с БПЛА.

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