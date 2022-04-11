Войска РФ снова нанесли удар по ж/д станции на востоке Украины

Пострадавших и погибших в результате действий врага нет.

Войска РФ в ночь на понедельник, 11 апреля, снова нанесли удар по ж/д станции, находящейся на востоке Украине. Подробности об обстреле сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин в своем Telegram-канале.

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"Сегодня ночью еще одна железнодорожная станция на востоке страны попала под обстрел российских войск", - говорит он.

В сообщении указывается, что оккупанты продолжают наносить прицельные удары по железнодорожной инфраструктуре страны.

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Председатель отмечает, что в результате обстрела никто не пострадал и не погиб. Но в в это же время были повреждены контактная сеть, пути и пять локомотивов.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшие дни враг может возобновить наступление на одном из направлений.

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