Арестович объяснил, как ответит Украина, если РФ захватит весь Донбасс

России больше неоткуда брать оружие, а Украина продолжает получать вооружение, подчеркивает политик.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что если РФ захватит весь Донбасс, то Украина будет воевать до конца. И это несмотря на большие жертвы как среди людей, так и в сфере экономики. Слова Арестовича прозвучали в интервью.

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Эксперт говорит, что с вариантом захвата не будут мириться ни украинцы, ни президент, ни армия. Мирный договор между Украиной и Россией на этих условиях подписан не будет.

"...будет продолжаться война. Только война на тех условиях, что нам идет вооружение, а России брать его неоткуда", - говорит Арестович.

По его словам, данное преимущество является "очень долгим", и Украина его реализует.

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"Это будет очень много крови с нашей стороны, дополнительных усилий, грандиозные проблемы для экономики… И мы постепенно, по миллиметру, с кровью и крошащимися зубами будем вытягивать это преимущество, будем уничтожать, уничтожать и уничтожать. Пока не уничтожим всех, кто пришел на эту землю", - подытожил советник.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне ООС защитники отбили четыре атаки врага.

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