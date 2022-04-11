Бойцы ВСУ возле Новоайдара уничтожили склад войск РФ

После удара по складу пожар продолжался больше 2 часов.

В Луганской области бойцы ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами, который находился на временно оккупированной территории. Об этом в Facebook рассказал председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, склад с боеприпасами российских оккупантов располагался возле поселка Новоайдар. После удара пожар продолжался больше 2 часов.

Какими средствами уничтожили вражеский склад – не сообщается. Оккупанты говорят, что по ним применили ракету "Точка-У".

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Между тем, по данным Генштаба ВСУ, в Донецкой и Луганской области за минувшие сутки, 10 апреля, украинские защитники отбили 4 атаки противника, уничтожив 5 танков и 8 единиц другой бронетехники. Ожидается, что российские оккупанты скоро начнут на Донбассе большое наступление. Они хотят выйти к административным границам Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска обстреляли ж/д станцию на востоке Украины.

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