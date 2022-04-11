В Мукачево демонтировал танк-памятник Т-34

Городские власти решили, что на месте советского монумента лучше будет разбить сквер

В Мукачево местные власти убрали с пьедестала в центре города танк-памятник Т-34. Об этом сообщает издание "Голос Карпат".

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"Танк был установлен в 1969 году из резерва 128-й бригады. Не имел никакого отношения ко Второй мировой войне. Оригинальный танк, который первым вошел в Мукачево в 1944 году, был подбит и брошен, когда форсировали Латорицу (река в Словакии - ред), - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о демонтаже согласовано исполнительным комитетом Мукачевского городского совета.

По словам мэра Мукачево Андрея Балоги, постамент танка разберут и на его месте обустроят сквер.

Напомним, в Киеве украинизировали памятник городам-героям. Вместо российских городов на стелах появились города-герои Украины: Харьков, Херсон, Чернигов, Николаев, Волноваха, Ахтырка, Буча, Ирпень, Гостомель и Мариуполь.

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