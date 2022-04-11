Почта
 

Оккупанты полностью уничтожили село Ольховка под Харьковом

По данному факту следователи СБУ открыли уголовное производство.
 |  Автор: Виталий Кулак
Оккупанты полностью уничтожили село Ольховка под Харьковом
Ольховка / facebook.com/prokuraturakharkiv

Село Ольховка в Харьковской области, которое несколько дней назад освободили от российских оккупантов, оказалось практически полностью разрушенным. Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство, сообщила в Facebook пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

В частности, по данному факту следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны, связанное с умышленным убийством).

В Ольховке большинство домов, подсобных хозяйств, школа и магазины повреждены или разрушены. Также оккупанты уничтожили автомобили местных жителей.

Читайте также: Британцы показали новую карту боев в Украине: Есть важные изменения

В Ольховке обнаружена уничтоженная военная техника российских оккупантов, оружие и тела российских солдат.

Досудебное следствие продолжается. Устанавливаются лица, совершившие военные преступления в Ольховке.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты могут в ближайшее время начать большое наступление на Донбассе.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Ольховка / facebook.com/prokuraturakharkiv
Ольховка / facebook.com/prokuraturakharkiv

Ольховка / facebook.com/prokuraturakharkiv
Ольховка / facebook.com/prokuraturakharkiv

Ольховка / facebook.com/prokuraturakharkiv
Ольховка / facebook.com/prokuraturakharkiv

Ольховка / facebook.com/prokuraturakharkiv
Ольховка / facebook.com/prokuraturakharkiv

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK