Оккупанты полностью уничтожили село Ольховка под Харьковом

По данному факту следователи СБУ открыли уголовное производство.

Село Ольховка в Харьковской области, которое несколько дней назад освободили от российских оккупантов, оказалось практически полностью разрушенным. Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство, сообщила в Facebook пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

В частности, по данному факту следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны, связанное с умышленным убийством).

В Ольховке большинство домов, подсобных хозяйств, школа и магазины повреждены или разрушены. Также оккупанты уничтожили автомобили местных жителей.

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В Ольховке обнаружена уничтоженная военная техника российских оккупантов, оружие и тела российских солдат.

Досудебное следствие продолжается. Устанавливаются лица, совершившие военные преступления в Ольховке.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты могут в ближайшее время начать большое наступление на Донбассе.

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Ольховка / facebook.com/prokuraturakharkiv

Ольховка / facebook.com/prokuraturakharkiv

Ольховка / facebook.com/prokuraturakharkiv

Ольховка / facebook.com/prokuraturakharkiv