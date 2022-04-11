Временный мост в Ирпень сдали в эксплуатацию

Пока не восстановят стационарный мост, будет использоваться временный мостовой переход

В селе Романовка запустили в работу временный мост, который соединил Киев с освобожденными пригородами столицы – городами Ирпень, Буча, Гостомель. Об этом сообщает "Укринформ".

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Сообщается, что речь идет о временной насыпной конструкции, которую соорудили за 5 дней круглосуточной работы. Общая длина моста – 245 м, ширина – 9 м. Его используют для перевозки гуманитарной помощи и стройматериалов в освобожденные города.

В первые дни войны в ходе боев был уничтожен стационарный мост между Ирпенем и Киевом. Фото руин этого моста облетели весь мир и стали одним из символов российского военного вторжения в Украину.

Напомним, в Мукачево демонтировал танк-памятник Т-34. Городские власти решили, что на месте советского монумента лучше будет разбить сквер.

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