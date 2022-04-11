Зеленская рассказала, сколько президент не виделся с семьей

Его супруге и детям не разрешили остаться в Офисе президента, так как он стал военным объектом.

Президент Украины Владимир Зеленский не виделся со своей семьей с начала полномасштабного вторжения России. Он общается с женой и детьми лишь по телефону. Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская в интервью Vogue.

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Так, по словам супруги президента, она не верила во вторжение до последней минуты. Перед ним семья занималась обычными делами, но было напряжение из-за слухов о войне.

"Я проснулась где-то между четырьмя и пятью утра от стуков. Я не сразу поняла, что это взрывы. Мужа не было в постели. Но когда я встала, то сразу увидела его, уже одетого, как обычно, в костюме. "Началось", - это все, что он сказал", - говорит Зеленская.

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Она отмечает, что президент посоветовал взять документы и вещи первой необходимости и покинул дом, попросив ждать дальнейших указаний.

Зеленская признается, что в первые дни надеялась, что семья сможет остаться вместе с мужем. Однако Офис президента превратился в военный объект, потому первую леди попросили вместе с детьми перебраться в безопасное место в Украине.

"С тех пор мы общаемся с Владимиром только по телефону", - подытожила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мукачево демонтировали танк-памятник Т-34.

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