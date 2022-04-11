Французы помогут расследовать преступления российских оккупантов

Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

В Украину прибыли французские специалисты для расследования военных преступлений российских оккупантов в Киевской области. Об этом в Twitter написал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

По его словам, французские специалисты уже завтра, 12 апреля, начнут помогать украинским правоохранителям в расследовании военных преступлений российских оккупантов.

Напомним, российские войска под ударами бойцов ВСУ и Сил территориальной обороны бежали из Киевской области в конце марта. При отступлении они минировали территорию и здания.

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После бегства российских оккупантов стало известно, что они в Киевской области расстреливали мирных жителей. Так, только в одной Буче оккупанты убили около 340 мирных жителей. Эти и другие военные преступления помогут расследовать французские специалисты.

Ранее стало известно, что недалеко от Бучи обнаружили братскую могилу с убитыми мирными жителями.

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