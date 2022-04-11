В Запорожье уже приехало более 114 тысяч переселенцев

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В Запорожье по состоянию на 11 апреля из районов боевых действий и из временно оккупированной территории приехали в поисках безопасного убежища более 114 тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, из 114 тысяч беженцев, которые приехали в Запорожье, более 29 тысяч - дети.

В Запорожье вывозят мирных жителей из Мариуполя, Бердянска, Мелитополя, Энергодара и других населенных пунктов. Беженцы могут выехать на автобусах и на личном автомобильном транспорте.

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Ранее ожидалось, что из Мариуполя в Запорожье эвакуируют около 200 тысяч человек. Однако, эвакуации мешают российские оккупанты и пророссийские боевики, которые обстреливают населенные пункты и дороги.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска могут в ближайшее время начать большое наступление на Донбассе. Они хотят выйти к административным границам Луганской и Донецкой областей.

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