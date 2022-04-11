Зеленский о мародерстве военных РФ: В шоке от уровня жизни в Украине

Россияне живут в условиях тотальной бедности, не могут позволить себе даже нормальную еду, говорит он.

Президент Владимир Зеленский назвал причину, по которой российские военные занимаются мародерством в Украине. Они были в шоке от уровня жизни украинцев, когда вторглись в страну. Такие слова Зеленского прозвучали во время его обращения к парламенту Южной Кореи, который показали в эфире телемарафона.

Читайте также: В Офисе президента назвали примерные сроки вступления Украины в ЕС

Так, президент говорит, что десятки тысяч российских оккупантов после вторжения в Украину были буквально шокированы нормальной жизнью людей. Они были в шоке от городов и сел, жители которых не бедствовали. Даже техника в их домах и то, что людям хватает нормальной еды, вызывало у военных РФ шок.

Зеленский указывает, что РФ создает для россиян условия тотальной бедности, когда они не могут позволить себе даже нормальную еду, образование или бытовую технику. Для многих людей армия становится единственной возможностью получить в жизнь хоть что-то.

Читайте также: Украине предлагают закупить немецкие гаубицы - СМИ

"Почти сразу российские войска на территории Украины в тех регионах, куда они смогли ворваться, занялись мародерством. Они старались вывезти домой в Россию все, что представляет какую-либо ценность. От стиральных машин до компьютеров. От автозапчастей до одежды. Они просто набивали этим бронетранспортеры, грузовики. Они крали машины и пытались вывести награбленное", - сказал глава государства.

По его словам, война на территории Украины является столкновением двух разных миров, а именно мира, в котором жили мирно люди и думали о будущем, и мира, в котором людей унижали десятилетиями, загоняли в бедность и бесправие, чтобы потом власти могли их отправить даже на войну против соседней страны.

Напомним, ранее первая леди рассказала, сколько Зеленский не виделся с семьей.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.