Новые фейки РФ: ВСУ массово сдаются в плен вместе с западным оружием

В Офисе президента Украины рассказали, как Кремль намерен дискредитировать западную поддержку Украины

Россия запустила новую информационную кампанию по срыву поставок западного оружия в Украину. Об этом у себя в Телеграм сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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"Они понимают, что проигрывают войну, видят свою отсталость и стремятся "сбить" поставки вооружений любыми методами", - заявил он.

Так, Ермак упомянул ранее прозвучавший от россиян фейк о том, что они якобы уже успели уничтожить ЗРК С-300, который на днях Словакия передала Украине. Эту информацию уже опроверг лично премьер Словакии Эдуард Хегер.

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"Что будет дальше? Нам известны сценарии россиян. Назову один из них. Они могут запускать фейки, что украинские солдаты сдаются с оружием от союзников и оно массово переходит на вооружение российской армии", - рассказал Ермак.

Глава президентской канцелярии призвал не верить российским фейкам и напомнил, что оружие в руках украинских солдат "исключительно отправляет врага на тот свет".

Напомним, оккупационные власти принуждают детей начать учебу в зоне боевых действий. Россияне хотят использовать детей как живой щит.

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