Войска РФ забросили в Харьков мины на таймере

Боеприпасы могут взорваться в любой момент, движение было перекрыто.

Ночью понедельника, 11 апреля, российские войска дистанционно забросили в Харьков мины замедленного действия, на таймере. Об этом сообщает "Суспiльне Харкiв".

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Так, мины замедленного действия были заброшены в около 01:00. В данный момент спасатели с полицейскими оцепили квартал. Проспект Александровский перекрыт между бульваром Богдана Хмельницкого и улицей Пожарского. Людей пытаются заставить не выходить на улицу, чтобы начать разминирование.

Фото мины / t.me/suspilnekharkiv

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По данным СМИ, за 30 минут было слышно минимум три взрыва. Мины взрываются хаотично, а в это же время харьковчане пытаются все равно выйти на улицу.

"Мины разбросаны во дворах жилых двухэтажек на самом проспекте Александровском", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ может применить фосфорные бомбы в Мариуполе.

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