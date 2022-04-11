Украинцам, потерявшим дома, выдадут новое жилье: Когда это произойдет

Люди смогут сами выбирать, в каком городе или селе получить новые квадратные метры.

Украинцам, которые потеряли свои дома из-за военной агрессии РФ, выдадут новое жилье. Соответствующий закон вскоре будет принят. Когда это произойдет, рассказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, чьи слова передает "РБК-Украина".

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По словам политика, обеспечение людей новым жильем является одной из главных инициатив, которую уже приняли в первом чтении и вскоре рассмотрят во втором чтении. Речь идет о проекте закона №7198 о государственной компенсации за разрушенное в результате войны жилье.

Власти создают механизм, с помощью которого украинцы, потерявшие свои дома, получат новые квадратные метры. При этом люди смогут самостоятельно выбрать город или село, в котором им выдадут жилье.

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Шуляк уверяет, что данный документ примут без задержки. Это может произойти даже на ближайшем заседании Верховной Рады, которое состоится на этой неделе.

"Пострадавшие люди должны быть уверенными, что государство обеспечит их жильем — всех украинцев, которые выехали за границу или являются внутренними переселенцами. Мы хотим, чтобы все вернулись и имели возможность безопасно и комфортно жить в Украине", - подчеркнула политик.

Напомним, ранее в Офисе президента назвали примерные сроки вступления Украины в ЕС.

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