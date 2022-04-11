У вас есть то, что незаменимо для нас: Зеленский обратился к Южной Корее

Президент Украины отметил, что Россия угрожает не только нашей стране

Украина нуждается в системах ПВО, самолетах и бронетехнике, которые есть у Южной Кореи. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении к парламенту страны.

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"Мы нуждаемся, гораздо больше, чтобы выжить в этой войне против подготовленного противника, государства, которое не считает убытков и имеет бесчисленные запасы техники со времен Советского союза. Мы нуждаемся в системах ПВО, самолетов, бронетехники, артиллерийских систем, боеприпасов. У вас есть то, что может быть незаменимым для нас. Это — системы противовоздушной обороны, противотанковое, противокорабельное оружие", — сказал Зеленский.

Также он отметил, что Россия, которой сегодня противостоит Украина, уже угрожает и другим странам. При этом Зеленский подчеркнул, что ВСУ очень рационально распоряжаются тем оружием, которое имеется в их распоряжении.

Напомним, Зеленский рассказал, как меняется позиция Германии. Украинский и немецкий лидеры провели переговоры, в ходе которых обсудили, как усилить санкции против России и заставить ее искать мир.

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