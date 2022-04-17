РФ за сутки понесла в Украине больше потерь, чем в Сирии за 8 лет - СМИ

Аналитики напомнили, что на бумаге военный бюджет Украины меньше, чем у города-государства Сингапур.

За 24 часа боевых действий в Украине Россия потеряла больше живой силы и техники, чем за восемь лет войны в Сирии. Об этом 16 апреля сообщило издание The Economist.

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Отмечается, что украинским войскам удалось достичь своих целей, несмотря на превосходство армии РФ в вооружении и численности.

В частности, серьезное сопротивление наступлению России на севере и востоке Украины оказали противотанковые средства Украины.

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При этом в журнале напомнили, что на бумаге военный бюджет Украины меньше, чем у города-государства Сингапур: "Кому-то это может показаться удивительным".

Напомним, по состоянию на 17 апреля войска РФ потеряли ориентировочно 20 300 человек. Кроме того, защитники уничтожили 163 самолета, 165 вертолетов, 773 танка и свыше четырех тысяч единиц другой военной техники противника.

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