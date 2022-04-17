Войска РФ открыли огонь из артиллерии по жилому сектору в Кременной

Есть пострадавший, а ущерб жилому фонду устанавливается.

В воскресенье, 17 апреля, утром российские войска открыли огонь из артиллерии по жилому сектору в Кременной. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай на своей странице в Facebook.

Читайте также: РФ за сутки понесла в Украине больше потерь, чем в Сирии за 8 лет - СМИ

"17 апреля утром российская армия ударила по Кременной артиллерией. Есть по меньшей мере один раненый", - пишет глава области.

Он отмечает, что пострадавшего уже доставили в больницу. Врачи диагностировали у него телесные повреждения средней степени тяжести.

Читайте также: Армия РФ готовит наступление в ближайшие дни - американские СМИ

А что касается ущерба, который оккупанты нанесли жилому фонду Кременной, то он устанавливается, подытожил Гайдай.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия выдвинула условие защитникам Мариуполя.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.