Гумкоридоры на 17 апреля: Не договорились с оккупантами, эвакуации не будет

Власти прилагают все усилия, чтобы они были открыты и заработали как можно быстрее.

В воскресенье, 17 апреля, в Украине не будет эвакуации из-за того, что не удалось согласовать с оккупантами гуманитарные коридоры. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук в своем Telegram-канале.

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"На сегодняшнее утро, 17 апреля, нам не удалось договориться с оккупантами о прекращении огня на маршрутах эвакуации", - пишет политик.

По ее словам, по этой причине в воскресенье гуманитарных коридоров не будет. Власти, в свою очередь, продолжают прилагать усилия для того, чтобы они заработали как можно быстрее.

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Также Верещук отмечает, что Киев настаивает на том, чтобы были открыты гуманитарные коридоры из Мариуполя. Это необходимо для эвакуации мирных жителей, особенно детей и женщин.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получила первую партию новой военной помощи США.

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