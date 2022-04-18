В Киеве продлено время работы общественного транспорта

В КМГА в свою очередь напомнили, что в Киеве комендантский час отныне длится каждую ночь с 22:00 до 05:00.

Киевский метрополитен с 18 апреля будет перевозить пассажиров с 06:30 до 20:00, а наземный транспорт - с 7:00 до 21:00. Об этом сообщает КМГА.

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В своей публикации КМГА также напомнила, что в Киеве комендантский час длится каждую ночь с 22:00 до 05:00. Выходить на улицу во время комендантского часа можно только для того, чтобы найти ближайшее укрытие.

"Во время комендантского часа запрещено передвижение по городу. Выходить можно только, чтобы дойти до ближайшего укрытия. Городские власти призывают киевлян соблюдать правила комендантского часа и не игнорировать сигналы о воздушной тревоге", - отмечается в сообщении.

Ранее Арестович заявлял, что РФ не хватит войск, чтобы окружить ВСУ на востоке Украины. Он отметил, что украинских военных и мирных жителей все же будут ждать тяжелые бои.