Все страны ЕС закрыли порты для кораблей из РФ, - Ермак

В силу вступила директива, касающаяся судов, которые зарегистрированы под российским флагом.

Все страны Евросоюза закрыли свои порты для кораблей из РФ. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

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"Начала действовать директива ЕС о запрете для россиян. Она касается всех судов, зарегистрированных под российским флагом, а также тех, которые сменили регистрацию РФ после 24 февраля", - говорит Ермак.

Он также отмечает, что исключения будут касаться лишь кораблей, которые подали сигнал SOS. Но и здесь решения по таким судам будет приниматься индивидуально.

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Глава Офиса президента вместе с этим отметил, что Украина будет следить за тем, как применяются данные исключения, а также не используют ли их россияне для совершения обходных маневров.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии рассказала о новых санкциях для России.

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