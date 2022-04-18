ВСУ ликвидировали "заблудившегося" командира РФ

Теперь убитый оккупанты вернулся домой "правильно", говорят военные.

Украинские военнослужащие ликвидировали очередного российского подполковника. Речь идет о командире зенитно-ракетной бригады, которая участвовала в боевых действиях в Украине. Подробности передает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

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В сообщении говорится, что на украинской территории погиб командир 49 зенитной ракетной бригады Иван Гришин. Он проживал в Смоленске.

Более подробной информации в оборонном ведомстве не рассказали.

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"Заблудился на "учениях", но уже правильно вернулся домой", - подчеркивается в публикации.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ обновил потери россиян в войне против Украины.

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