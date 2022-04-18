В Кременной из-за обстрела погибли четыре мирных жителя

Российские оккупанты обстреляли гражданский автомобиль с мирными гражданами.

В городе Кременная (Луганская обл.) российские оккупанты обстреляли гражданский автомобиль, в результате чего четыре человека погибли, а один получил ранение. Об этом в Facebook сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, жители Кременной хотели самостоятельно эвакуироваться из города, но их обстреляли российские оккупанты.

Напомним, российские войска ночью 18 апреля вошли в Кременную. В городе продолжаются бои. Гайдай сообщил, что сейчас нет связи с Кременной. По его словам, противник ввел в город большое количество военной техники.

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Нужно отметить, что, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты планируют выйти к административной границе Луганской области. Также они хотят полностью захватить Донецкую область.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что войска РФ начали движение на юге в районе Гуляйполя.

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