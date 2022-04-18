В Кременной из-за обстрела погибли четыре мирных жителя
В городе Кременная (Луганская обл.) российские оккупанты обстреляли гражданский автомобиль, в результате чего четыре человека погибли, а один получил ранение. Об этом в Facebook сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, жители Кременной хотели самостоятельно эвакуироваться из города, но их обстреляли российские оккупанты.
Напомним, российские войска ночью 18 апреля вошли в Кременную. В городе продолжаются бои. Гайдай сообщил, что сейчас нет связи с Кременной. По его словам, противник ввел в город большое количество военной техники.
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Нужно отметить, что, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты планируют выйти к административной границе Луганской области. Также они хотят полностью захватить Донецкую область.
Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что войска РФ начали движение на юге в районе Гуляйполя.
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