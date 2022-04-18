Военная разведка назвала причину поражения РФ под Киевом

Российскому руководству пора задуматься, насколько компетентны их генералы, говорят в ГУР

Россия потерпела поражение под Киевом из-за того, что российские генералы приняли свои желания за реальность. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью Spiegel.

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Глава украинской разведки подчеркнул, что отступление из-под Киева было вынужденным шагом для россиян, а отнюдь не доброй волей.

"Началось с того, что мы вернули город Ирпень. Это чревато разрезанием их сил в Киевской области. Россияне быстро поняли, что через несколько дней они оказались в той же ситуации, которую сами любят создать врагу – окружение и разграничение своих сил. Поэтому они решили отступить", — объяснил Буданов.

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Что касается провала киевской наступательной операции в целом, то главной причиной этого Буданов считает некомпетентность российского командования и грубые ошибки в стратегическом планировании.

"Меня удивляет насколько некомпетентно и неосторожно подошли российские командиры к проведению столь крупной операции. Если они действительно верили, что смогут сделать это за три дня – и, насколько нам известно, они абсолютно верили, что так – то российскому руководству, видимо, нужно задаться вопросом, насколько компетентны их генералы. Они приняли желание за реальность", — отметил глава ГУР.

Напомним, глава ГУР считает, что россиянам пора привыкать к инцидентам на своей территории. Российские власти не гнушаются устраивать теракты у себя, чтобы обвинять Украину.

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