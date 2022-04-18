Войска РФ убили каждого пятого жителя Бучи, оставшегося в городе, - мэр

В данном населенном пункте и в Ворзеле были зафиксированы самые тяжелые преступления против мирных жителей.

Войска РФ убили каждого пятого жителя Бучи, оставшегося в тогда еще оккупированном городе. Об этом сообщил мэр Анатолий Федорук в эфире телемарафона.

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"Мы в Буче подсчитали: убит каждый пятый из числа тех, кто оставался в городе под оккупантами. И я лично, как и тысячи моих сограждан, чувствую ненависть к тем, кто пытал и убивал мирных бучанцев", - говорит политик.

По его словам, самые тяжкие преступления российские оккупанты совершали в Буче и Ворзеле. Например, это групповые изнасилования или убийства детей.

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Мэр отмечает, что говорить об этом стоит и на русском языке, как бы ни было тяжело.

"Пусть российские матери слышат, что сделали в Буче их дети", - сказал он.

Напомним, ранее в военной разведке назвали причину поражения РФ под Киевом.

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