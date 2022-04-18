Бойцы ВСУ вернули девочке телефон, отобранный оккупантами

На блокпосте россияне отобрали у ребенка телефон. Некоторое время спустя один из оккупантов попал в плен вместе с телефоном ребенка

Бойцы ВСУ вернули 10-летней девочке мобильный телефон, который ранее у нее отобрал российский оккупант. Удивительную историю рассказали в пресс-службе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Читайте также: В Гостомеле начинаются работы по разминированию

Сообщается, что фронтовая разведка бригады во время одной из своих операций на востоке страны взяла в плен механика-водителя из российской Кантемировской дивизии. При себе у оккупанта был красный мобильный телефон и павербанк со стразами.

"Сначала оккупант лгал, что это его вещи. В мобилке была сим-карта одного из российских операторов. И по этому телефону уже были звонки в Россию. Но в списке контактов были и украинские номера, подписанные "Папа" и "Мамочка", - говорят в бригаде.

Читайте также: На Азовстали прячутся дети и женщины - полиция

Тогда украинские бойцы позвонили по этим номерам и быстро выяснили, что законной владелицей телефона является 10-летняя Иванка. Как выяснилось, телефон у нее отобрали российские солдаты, когда она с семьей 15 марта проезжала через российский блокпост при эвакуации из Тростянца Сумской области.

"Когда выезжали из города, на блокпосту русские военные ходили с картонной коробкой и отбирали телефоны у всех, кто ехал из города, угрожая расстрелом. Они кричали и запугивали нас. Говорили, что мы их снимаем. Иванка очень плакала из-за того, что забрали телефон", - рассказала мать девочки.

Читайте также: Медведчук уже дает показания - Арестович

По словам женщины, когда украинские военные сообщили, что нашли телефон и готовы его вернуть, она даже сначала не поверила, считая это чьей-то шуткой. И хотя отец девочки разрешил "холодноярцам" оставить телефон себе, они все равно отправили его Иванке по почте.

Напомним, в Буче задержали группу мародеров. Они обворовали строительный супермаркет.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.