Нет закона, но есть NLaw: Резников пригрозил россиянам новым оружием

Партнеры передали Украине новейшие комплексы, говорит министр.

Глава Минобороны Алексей Резников пригрозил российским войскам новым оружием, полученным страной. Для врага нет закона, но для него у ВСУ есть NLaw. Такая публикация появилась на странице политика в Twitter.

Читайте также: Военная разведка назвала причину поражения РФ под Киевом

Так, по словам Резникова, он является юристом. Потому для него верховенство права всегда было важным.

Однако РФ пришла в Украину с войной, мародерством и массовым убийством.

"Для них нет закона. Но благодаря нашим партнерам у Украины есть для них NLaw", - подчеркнул министр обороны.

Читайте также: Солдаты России мечтают не о победе, а разбогатеть от выплат за ранения

Отметим, что NLaw является новейшей шведско-британской облегченной переносной противотанковой управляемой ракетой малой дальности.

Напомним, ранее главный разведчик Украины Кирилл Буданов заявил, что Украине нужно оружие для освобождения своих земель, в том числе Крыма.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.