Крым тоже: Украине нужно оружие, чтобы освободить свои земли – ГУР

Глава военной разведки не скрывает, что Украина хочет освободить Крым с помощью западного оружия

Украина нуждается в тяжелом оружии, чтобы иметь возможность освободить свои территории – в том числе Крым. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью для немецкого издания Spiegel.

Читайте также: Россиянам пора привыкать к инцидентам на своей территории – ГУР

Так, журналист поинтересовался, какое оружие могла бы предоставить Украине Германия.

"Нужны артиллерийские системы - в них немецкая армия особенно сильна. И, к сожалению, нам нужны танки, потому что у нас были очень большие потери бронетехники. Остальное стандартное оборудование – зенитные комплексы, радиоэлектронная разведка. Нам нужно тяжелое вооружение, чтобы освободить оккупированные территории", - заявил Буданов.

Читайте также: Бойцы ВСУ вернули девочке телефон, отобранный оккупантами

При этих словах глава украинской разведки указала на оперативную карту, где показаны закрашенные красным цветом оккупированные территории. На уточняющий вопрос журналиста, хочет ли Украина использовать это оружие, чтобы освободить Крым, Буданов ответил "Конечно".

Напомним, военная разведка назвала причину поражения РФ под Киевом. Российскому руководству пора задуматься, насколько компетентны их генералы, говорят в ГУР.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.