Выезд за границу по внутреннему паспорту отменен: какие исключения

Теперь гражданам Украины вновь необходим загранпаспорт для пересечения границы.

В Госпогранслужбе сообщили, что в Украине вновь действует норма пересечения границы исключительно по загранпаспорту. Однако есть исключения для тех, кто едет из зоны активных боевых действий. Об этом рассказал Общественному вещателю спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Спикер отмечает, порядок пересечения государственной границы регламентируется законодательством. В том числе и список документов, которые позволяют пройти таможню.

"Есть постановление правительства 57, которое регламентирует пересечение государственной границы. В том числе, там определен список документов, позволяющих пересечь границу. Так званного "внутреннего паспорта гражданина Украины" среди этого списка нет," - подчеркнул Демченко.

В первые недели полномасштабной войны Госпогранслужба сделала исключение, разрешив украинцам выезжать по другим документам, с помощью которых можно было идентифицировать личность. В то время также не работали сервисные центры, чтобы люди могли восстановить или оформить необходимые документы. Также была неопределенная ситуация по поводу распространения зоны ведения боевых действий.

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Однако теперь граждане Украины могут выезжать за пределы страны при наличии загранпаспорта. За исключением отдельных случаев.

"С прошлой недели мы возвращаемся к законодательству, которое регламентирует пересечение госграницы. Просим людей, чтобы они использовали и следовали за границу, имея загранпаспорта," - отметил спикер ГПСУ.

Однако для детей процедура останется упрощенной. Несовершеннолетние смогут пересекать границу либо по паспортному документу, либо по свидетельству о рождении.

Совершеннолетние граждане смогут пересечь границу за внутренним паспортом только в отдельных случаях:

Украинцы, которые едут из районов, где ведутся боевые действия.

Украинцы, которые сопровождают людей с инвалидностью.

Либо решается уже на границе, когда инспекторы общаются с людьми, видят ситуацию, видят, какие документы у них есть.

В Турцию можно поехать по ID-карте.

"Однако стоит понимать, что прямых рейсов в Турцию сейчас нет у нас. И, собственно, следовать трансфером через другие страны - мы не можем быть уверены, что человек едет в ту страну, где действует норма," - подчеркнул Демченко.

Ранее мы писали, что Медведчук обратился к президентам Украины и РФ. Пророссийский украинский нардеп призвал поменять его на жителей и защитников Мариуполя, которых Россия держит в блокаде и в условиях гуманитарной катастрофы.