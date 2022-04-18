Муфтий объяснил, зачем кадыровцы снимают постановочные ролики

Нелепые видео "тикток-батальона" ориентированы в первую очередь на мусульман

Пропагандистские видео, которые снимают в Украине бойцы кадыровского "тикток-батальона", предназначены в первую очередь для мусульманской аудитории. Об этом заявил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов в интервью РБК-Украина.

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Он отметил, что постановочные видео кадыровцев, над которыми смеются в Украине, ориентированы на две основные аудитории.

"Первая – это внутренняя аудитория в России, где они показывают: "смотрите, как мы тут легко захватываем и ведем бои, фактически без потерь, мы все такие бравые мусульмане". И это играет роль мобилизационного ролика для мусульман в России", - рассказал Исмагилов.

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По словам муфтия, вторая аудитория – это арабо-мусульманский мир в целом, где наблюдается достаточно большая симпатия и поддержка России.

"Я даже уверен, что это снимается для того, чтобы показать в арабских странах – в Иране, в Пакистане, в Сирии. Чтобы показать: "вот, смотрите, мусульмане России такие верующие, такие правильные, они здесь воюют с этими националистами и фашистами – украинцами". Все это именно в таком ключе преподносится", - говорит Исмагилов.

Напомним, глава военной разведки Украины заявил, что "кадыровцев" боятся только русские. Они всегда находились за линией фронта и носили чисто символическое значение, говорит он.

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