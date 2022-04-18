В апреле и мае дополнительных выходных не будет – закон

Традиционные переносы нерабочих дней на Пасху и майские праздники в этом году отменены

В этом году украинцы не получат дополнительные выходные на Пасху и майские праздники, как это было раньше. Как следует из принятого в марте закона о трудовых отношениях в условиях военного положения, нерабочие дни не будут переноситься с воскресенья на понедельник. Об этом сообщает Госслужба по труду.

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В этом году Пасха отмечается 24 апреля, а 1 мая выпадает на воскресенье. В мирное время это означало бы, что 25 апреля и 2 мая – понедельники – тоже становятся нерабочими. Однако в условиях военного положения данное правило не действует.

Принятый в марте закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" среди прочего в статье 6 предусматривает отмену переноса нерабочих дней с праздников на ближайший рабочий день.

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Кроме того, приостановлена статья закона, которая определяет сам перечень государственных праздников, все они становятся просто обычными днями недели – рабочими или выходными в зависимости от дня недели. Поэтому 9 мая, которое само по себе выпадает на понедельник, тоже будет считаться обычным рабочим днем.

Напомним, Минэкономики обещает завершить выплаты по еПоддержке. Подавшие заявку в период с 23 по 31 марта на получение 6500 гривен до сих пор не получили деньги.

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