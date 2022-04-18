Арестович объяснил, что будет, если оккупанты захватят Мариуполь
Если российские оккупанты и пророссийские боевики захватят Мариуполь, который украинские бойцы обороняют уже больше месяца, то Украина выйдет из переговоров с РФ и начнет жесткую борьбу с врагом. Такое заявление в эфире 24 канала сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Он напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из переговоров с Россией, если российские оккупанты захватят Мариуполь.
Российские оккупанты с начала марта пытаются захватить Мариуполь. Сейчас бои идут в районе морпорта и заводов.
Читайте также: Буданов о "кадыровцах": Их боятся только русские, а здесь они преступники
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 19 апреля обратилась к военно-политическому руководству РФ с требованием открыть гуманитарный коридор для выхода из Мариуполя мирных жителей. Она подчеркнула, что отказ в дальнейшем будет основанием для привлечения всех причастных лиц к уголовной ответственности за военные преступления.
Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что войска РФ начали движение на юге в районе Гуляйполя.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.