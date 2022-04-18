ВСУ освободили несколько сел под Изюмом

ВСУ активно контратакуют в районе, где оккупанты пытаются осуществить прорыв

ВСУ выбили российских войск из нескольких населенных пунктов в окрестностях Изюма Харьковской области. Об этом на брифинге в понедельник, 18 апреля, сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

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"Да, я могу подтвердить. Ряд населенных пунктов в результате интенсивных боевых действий украинскими военными было освобождено", — заявил он.

Мотузяник не уточнил, о каких конкретно населенных пунктах идет речь, но назвал Изюм и его окрестности местами самого большого скопления российских войск.

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"Именно оттуда, в том числе, они будут пытаться развить наступление на Восток", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ освободили два села на Харьковщине. В результате контрнаступления ВСУ освободили Базалиевку, Лебяже, часть Кутузовки, в районе села Малая Рогань продвинулись дальше на восток.

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